NZOLA, Agente stamani a Milano ma per ora tutto tace

Ogni ora che passa aumentano le probabilità che M'Bala Nzola resti a Firenze anche dopo questo mercato di gennaio. Quando mancano 30 ore al gong della sessione, l'attaccante della Fiorentina è sempre più vicino a restare viola nonostante l'ormai più che probabile arrivo di Belotti a Firenze.

L'agente del calciatore era a Milano stamattina ma le offerte e gli interessi che sono arrivati fin da inizio gennaio non hanno scaldato le parti, in particolare il giocatore che ha sempre mostrato la sua volontà di non partire e vorrebbe restare a tutti i costi. La Fiorentina, per ora, resta in attesa di capire se in queste ultime ore arriverà qualche offerta concreta ma per ora tutto tace sul fronte Nzola.