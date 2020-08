NUOVE MAGLIE, Il tifo già diviso: tra pochi giorni...

A rompere gli indugi su una notizia che era nell’aria da tempo ma che non era stata ancora ufficializzato ci ha pensato Robe di Kappa, che venerdì dopo mezzanotte sul suo sito ufficiale ha svelato la nuova prima maglia della Fiorentina per la stagione 2020/21. Un fulmine a ciel sereno visto che nemmeno la società viola aveva ancora annunciato la partnership con l’azienda torinese, destinata a durare quattro anni più due di eventuale bonus. Nonostante si trattasse della versione “kombat”, ovvero della tipologia replica con un materiale più economico e con una linea meno attillata (la “pro” che indosseranno i calciatori sarà più slim fit e anche più costosa), le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere: c’è chi ha parlato di una maglia poco conforme alla storia del club per l’eccessiva presenza di color bianco sulle rifiniture di colletto e maniche e chi invece ha sposato la scelta della tonalità del viola. Insomma, ancora una volta Firenze si è divisa.

Adesso non resta che aspettare l’ufficialità della Fiorentina, destinata ad arrivare all’inizio della prossima settimana con uno show via web (a causa delle norme anti assembramento non è stato possibile mettere in piedi un evento al quale il club stava lavorando da mesi che avrebbe coinvolto stampa e tifosi). In ogni caso, molti dei dettagli sulle altre maglie da gioco di Robe di Kappa sono stati già resi noti e chi è un assiduo lettore di FirenzeViola sa bene di cosa stiamo parlando: la seconda divisa sarà completamente bianca con delle rifiniture in viola mentre la terza sarà con i colori di San Giovanni, ovvero rossa con al centro una croce grigio-bianca. Più o meno la stessa tonalità che avrà una delle due maglie destinate ai portieri, mentre l’altra sarà gialla. Addio, dunque, sia al pantaloncino nero sia ai colori dei quattro quartieri di Firenze. L’era RDK è cominciata.