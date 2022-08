NUMERI, Tre 0-0 di fila: ecco quando l'ultima volta

Un'ottima Fiorentina ha impattato ieri contro il Napoli, fermando gli azzurri sul punteggio di 0-0. Un risultato che fa il filotto con gli altri pari a reti bianche di questa settimana, lo 0-0 di Empoli e quello di Enschede contro il Twente. Tre 0-0 di fila sono sicuramente una particolarità per i viola e per Vincenzo Italiano, allenatore che ha detto spesso di vedere questo risultato come una sconfitta. La sterilità dell'attacco è un'anomalia statistica anche se allarghiamo lo sguardo alle recenti stagioni dei gigliati: l'ultima volta in cui la Fiorentina ha infilato tre gare senza segnare è datata novembre 2020, a cavallo tra la gestione Beppe Iachini e quella di Cesare Prandelli; per il primo, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma, fu fatale lo 0-0 di Parma, mentre Prandelli, sostituto in corsa di Iachini, perse 1-0 in casa col Benevento al ritorno sulla panchina viola.

Se restringiamo il campo alla Serie A, lo 0-0 di ieri fa il paio con quello di domenica scorsa al Castellani, con la Fiorentina che è tornata a pareggiare due partite consecutive a reti bianche in campionato dal dicembre 2017, quando a guidare i gigliati c'era Stefano Pioli. Statistiche che dimostrano come Italiano, che registra comunque un miglioramento in termini di prestazioni della squadra, debba risolvere quindi il problema del gol, che ai viola manca da più di 330 minuti.