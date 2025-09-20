Notifiche push per le news più importanti di Firenzeviola.it: scopri come attivarle!
Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del calcio e del calciomercato durante la giornata (al massimo ne verranno inviate 2 nelle 24 ore).
iOS e Google Play- Per attivarle su dispositivi iOS e Android, basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" e attivare le notifiche push. Cosa aspetti? Scarica l'APP, attiva le notifiche di FV e resta aggiornato con un click!
La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro direttodi Pietro Lazzerini
2 Andrea Ardito: "Il Como può spendere quanto vuole, i viola no. Questa secondo me è la vera differenza"
3 La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
FirenzeViolaComuzzo in panchina? Meritato riposo dopo i guai fisici e non punizione: ecco come stanno le cose
Dagli inviatiGalloppa: "Vittoria bella e sofferta, però abbiamo regalato troppo. Kouadio e Kospo mentalità ok"
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
