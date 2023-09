NICO SE QUEDA: RINNOVO UFFICIALIZZATO E UNA DOPPIA-PROMESSA PESANTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nicolas Gonzalez e Fiorentina insieme fino al 2028: la notizia che squarcia la calma dell'antivigilia del match contro il Frosinone è di quelle pesanti. Il club viola blinda il proprio pezzo da novanta, il nuovo Diez, con un rinnovo di due anni (la precedenza scadenza era fissata a metà 2026) con aumento dell'ingaggio (da 1,8 a 2,5 milioni l'anno, bonus esclusi).

Nico se queda. Un'operazione che, assieme alla scelta di affidare all'argentino la numero dieci, sa di investitura: anche la Fiorentina del futuro girerà intorno al talento di Belen de Escobar, che nel video pubblicato per celebrare il rinnovo del contratto non ha nascosto la sua felicità, sciorinando parole al miele per il club e la città e impegnandosi con parole pesanti: "Sono felice. Stare qui con questa maglia e in questa città è bellissimo. Se fosse per me rimarrei tutta la vita".

Nico a vita a Firenze? Le vicende recenti di casa Fiorentina e non solo ci hanno insegnato che tra il dire e il fare spesso ci son di mezzo sirene di mercato e offerte economiche che hanno cancellato promesse d'amore ancor più vincolanti. Per questo lo stesso Nico, dopo aver ribadito a Skysport l'ipotesi di piantare radici all'ombra della Cupola del Brunelleschi, ci ha tenuto a sottolineare come certe cose siano difficili da promettere. Più facile, forse adempiere al secondo desiderio: "Sento tantissima fiducia anche da parte del mister e voglio ripagarla sul campo. Regalando una coppa? Speriamo, magari la Conference". Un doppio-impegno pesante per il classe '98, che mai come quest'anno, a parole -ma soprattutto in campo, per quanto visto in questo inizio stagione- sembra consapevole della necessità di fare uno step ulteriore di crescita in quella che sarà la sua casa per ancora molto tempo.