NICO, Italiano per noi è troppo importante. Rigori...

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è quella che riguarda l'intervista rilasciata dall'esterno viola, Nico Gonzalez, ai microfoni di DAZN, nella quale ha speso qualche parola sul gameplay di FC24 e ovviamente sulla Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Meglio giocare a destra o a sinistra?

"Mi piace giocare più a destra, perché mi piace rientrare e calciare in porta o fare assist. Io sono felice di giocare a calcio e se ci fosse da fare il portiere lo farei".

Su Italiano: "Lui è un pazzo (ride, ndr). Per noi è troppo importante. Anche contro le squadre forti, andiamo in pressione alta. Stiamo facendo bene, il mister è una brava persona. Lui mi chiede di fare gol, di calciare in porta quando rientro. Io ci provo, ma non è facile".

Sui calci di rigore: "Io penso a me, a stare tranquillo. Con il Bologna qualcuno mi ha detto qualcosa e per quello ridevo. Quando sono lì sento la responsabilità della squadra che si fida di me. In quel momento io devo solo pensare a stare tranquillo".

