NICO E IL GOL IN TRASFERTA: IL TABÙ DURA DA QUASI 500 GIORNI

Un assist a San Siro, nella Scala del calcio, giusto per lanciare le prime avvisaglie di riscossa. E poi un gol con la sua Nazionale e finalmente di nuovo con la Fiorentina, per rompere un digiuno che durava da quasi sei mesi. Quello che sta vivendo Nicolas Gonzalez è forse il miglior momento della sua prima stagione in viola. Accantonati gli acciacchi, i tour de force con l’Argentina e qualche velata critica di troppo, il numero 22 si è ripreso in poche settimane tutto il credito che si era guadagnato quando è approdato in estate a Firenze, per la cifra mostre di 24 milioni più bonus. Le sfide però non sono finite ed è proprio domani a Napoli, nello stadio intitolato alla memoria del più grande calciatore tra i suoi connazionali, che gli si porrà davanti l’ennesimo test-verità: quello di rompere il tabù dei gol realizzati in trasferta.

Nico infatti fino ad oggi ha siglato quattro gol da quando gioca nella Fiorentina (tre in campionato e uno in Coppa) e tutti - curiosamente - sono realizzati allo stadio Franchi. Per trovare l’ultima volta che l’esterno è andato in rete in trasferta in uno dei cinque maggiori tornei europei si deve risalire al sigillo realizzato contro l’Augsburg il 10 gennaio 2021 (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda): Gonzalez quel giorno fu schierato prima punta - come è stato spesso utilizzato in Nazionale e come qualche volta lo ha pure provato Italiano - e dopo appena 10’ sbloccò (ma su rigore) il risultato per i suoi, che poi con un poker poi si aggiudicarono i tre punti. A voler essere ancora più pignoli, l’ultima rete su azione fatta dal classe ’98 in trasferta è stata quella, di sinistro, realizzata contro il Borussia Dortmund il 12 dicembre 2020: quasi sedici mesi fa, dunque. 450 giorni dopo è arrivata l’ora di rompere il tabù.