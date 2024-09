NAZIONALI, Stasera Pongracic contro il Portogallo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre a Kean, impiegato nel match di domani contro la Francia con gli azzurri, altri giocatori della Fiorentina scenderanno in campo con le rispettive nazionali maggiori. Tra questi c'è Marin Pongracic, nuovo acquisto viola, che con la sua Croazia affronterà il Portogallo. Dopo essere stato eliminato dall'Italia nel girone di Euro 2024, Pongracic e la sua squadra giocheranno in casa dei lusitani alle 20:45, in un match valido per le qualificazioni alla fase finale della Nations League. Domani sarà invece il turno di Kouamè e Richardson convocati rispettivamente con le selezioni della Costa d’Avorio e del Marocco.