NAZIONALI, Ecco i viola che saranno impegnati

Giunto il momento della sosta, saranno 6 i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali: Jovic, Milenkovic, Barak, Amrabat, Nico Gonzalez e Kouame. I serbi sfideranno, per le qualificazioni ad Euro24, Lituania e Montenegro. Barak, anche lui impegnato per lo stesso motivo, giocherà contro Polonia e Moldavia. Per Amrabat e il suo Marocco sono in programma due amichevoli contro Perù e Brasile. L'Argentina di Nico Gonzalez invece sfiderà Panama e Antille Olandesi. Infine Kouame, impegnato nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa contro le Isole Comore.