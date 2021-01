NAPOLI-FIORENTINA 6-0, Rivivi il LIVE di FV

14.22 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le reazioni dal post-partita.

14.20 - Una disfatta totale per la Fiorentina, che esce da Napoli con un punteggio tennistico. Decisivo un primo tempo nel quale la Viola sbaglia in attacco e subisce in difesa. Nel secondo tempo poi va sul velluto la squadra di Gattuso, che umilia quella di Prandelli.

90' - FINISCE QUI! Senza recupero, il Napoli batte 6-0 la Fiorentina.

89' - Mancino preciso dal limite dopo una sterzata su Pezzella. Imbarcata totale per la Fiorentina.

89' - GOL DEL NAPOLI. Politano chiude il set: 6-0.

85' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Borja Valero e Martinez Quarta, fuori Amrabat e Milenkovic.

85' - Vlahovic tenta una doppia conclusione con il mancino ma non trova la porta.

83' - Poco da raccontare in questo finale a Napoli. Si aspetta ormai solo il fischio finale.

80' - Politano calcia con il mancino da dentro l'area, ma strozza la conclusione. Palla fuori.

79' - Mentre il Napoli opera un altro doppio cambio: fuori Manolas ed Insigne, dentro Cioffi (all'esordio in A) e Rrahmani.

78' - Elmas scappa in contropiede, Milenkovic lo ferma al limite dell'area.

77' - Fiorentina che ora gestisce palla, evidentemente tramortita dal risultato di Napoli.

73' - Il Napoli invece mette Mertens ed Elmas al posto di Petagna e Zielinski.

73' - Girandola di cambi dopo il gol. La Fiorentina mette Pulgar e Bonaventura, escono Callejon e Castrovilli.

71' - INSIGNE NON SBAGLIA. Dragowski tocca ma non basta: Napoli sul 5-0.

70' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Altro contropide, Dragowski si oppone ad Insigne e poi Castrovilli frana su Bakayoko. Occasione per il 5-0 del Napoli.

67' - Ancora pericoloso Kouame, liberato in area da Callejon. Manolas mura la conclusione, anche se l'ivoriano era comunque in fuorigioco.

63' - Cross basso per Kouamé, che controlla e prova a girarsi: il suo tiro viene però ribattuto.

62' - Cambio nel Napoli: fuori Lozano, dentro Politano.

58' - Fiorentina che paradossalmente sta continuando a giocare meglio del Napoli. Il problema è sempre lo stesso: fare gol.

55' - Salva sulla linea Koulibaly! Palla dentro di Castrovilli per Vlahovic, che con un tocco sotto scavalca Ospina. Koulibaly con un grande intervento salva tutto.

53' - Venuti spreca una buona occasione crossando malamente con il sinistro. La Fiorentina comunque sta continuando a giocare a viso aperto, esponendosi ai rischi del contropiede ma provando a farsi vedere.

51' - Giallo per simulazione ad Insigne dopo un presunto contatto in area con Milenkovic.

50' - Kouame attivo in questo inizio di secondo tempo. Un suo cross viene fermato da Ospina prima che entri in porta.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Kouame al posto di Ribery.

--- INTERVALLO ---

45 ' +3' - La Fiorentina riesce a non subire un altro gol nel recupero. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 4-0.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Tiro dalla distanza di Zielinski, che centra l'angolino e fa 4-0. Imbarcata per la Fiorentina.La

45' - GOL DEL NAPOLI! Incredibile, altro tiro altro gol. Segna Zielinski.

42' - Una punizione decisamente severa per la Fiorentina, colpita ad ogni singola occasione concessa.

38' - La difesa della Fiorentina non c'è, Insigne a quel che vuole e poi serve perfettamente Lozano. Il messicano da due passi batte Dragowski e fa 3-0.

38' - GOL DEL NAPOLI! Fa gol Lozano.

36' - Nulla da fare, come attacca il Napoli fa male. Contropiede che si conclude con Petagna che mette in mezzo per Demme: in scivolata il centrocampista batte Dragowski e fa 2-0 per i partenopei.

36' - GOL DEL NAPOLI! Raddoppia Demme.

34' - Milenkovic svetta in area viola e sbroglia una situazione non semplice su una punizione dal limite dell'area destro.

32' - Biraghi! Ancora ad un soffio dal pareggio la Fiorentina, con Castrovilli che lancia il contropiede. Callejon serve Ribery che in area la tocca per Biraghi: il tiro con il sinistro esce però di pochissimo!

30' - Fiorentina che adesso sta premendo.

29' - Sugli sviluppi del corner, Vlahovic chiede un rigore dopo un contatto in area con Demme. L'arbitro però sorvola-

28' - Problemi ancora alla spalla per Ospina, che richiede l'intervento dei medici.

27' - Ribery! Miracolo di Ospina! Il francese calcia da dentro l'area dopo aver rubato palla, centra l'angolino ma Ospina si lancia e in tuffo salva i suoi. Occasionissima viola!

27' - Altra punizione della Fiorentina sprecata dal sinistro di Biraghi, che calcia troppo lungo. Palla direttamente fuori.

23' - Traversa della Fiorentina! Grande lancio di Pezzella per Venuti, che salta l'avversario e mette in mezzo un pallone che Biraghi dalla parte opposta calcia potente e basso. Deviazione di Demme che mette fuori causa Ospina, ma il pallone sbatte sulla traversa!

22' - Partita piuttosto indecifrabile per ora per la Fiorentina. La squadra di Prandelli gestisce il gioco ma sembra sempre in difficoltà sulle ripartenze del Napoli.

19' - Riparte il gioco. I due sembrano in grado di continuare.

17' - Colpo preso da Ospina e Manolas in un contrasto aereo tra i due compagni di squadra. Entrano in campo i medici.

16' - Insigne! Prova il destro al volo dopo un'uscita con i pugni di Dragowski. Palla fuori non di molto, anche se Dragowski era in controllo.

12' - Fiorentina che ora sta provando a prendere un po' di campo dopo l'inizio difficile. Squadra che si fa vedere in avanti, anche se Biraghi vanifica tutto con una punizione calciata direttamente addosso ad Ospina.

8' - Viola un po' in difficoltà soprattutto sulla sinistra. Lozano scappa in area ma Pezzella lo ostacola, poi sul tacco del messicano allontana Milenkovic. Un inizio di sofferenza per la Fiorentina.

5' - Lozano lavora un pallone sulla destra dopo una brutta palla persa da Castrovilli. Mette in mezzo un pallone che Petagna lavora per Insigne: destro all'angolino e Napoli in vantaggio.

5' - GOL DEL NAPOLI! Segna Insigne.

4' - Pressing alto della Fiorentina, che viene bucato però da due belle giocate di Ospina e Bakayoko. Zielinski parte in contropiede ma Milenkovic lo stende con un fallo provvidenziale.

2' - Vlahovic non riesce a girare in rete di testa un cross di Biraghi, dopo una bella sortita di Castrovilli.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in maglia rossa. Completo azzurro per il Napoli.

12.28 - Squadre entrate in questo momento in campo. Ancora qualche istante e prenderà il via il match.

La Fiorentina è di scena al Diego Armando Maradona di Napoli, dove oggi alle 12.30 gioca una partita nella quale fare punti sarebbe molto importante per la classifica e per il morale. Davanti c'è un Napoli capace di grandi partite e di sonore sconfitte, per cui anche se i partenopei partono in netto vantaggio il risultato non è scritto. Vedremo se la cura Prandelli avrà definitivamente avuto l'effetto sperato: restate con FirenzeViola.it per il racconto live di tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.