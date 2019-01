MURIEL E SIMEONE, COMINCIA LA CONTESA. CHI CONTRO LA SAMP?

Dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Torino, per la Fiorentina si avvicina a grandi passi la partita di domenica contro la Samp. E sembra essere già partita la contesa tra Luis Muriel e Giovanni Simeone su chi dei due possa avere una maglia da titolare al centro dell’attacco viola contro i doriani.

Era prevedibile che questa situazione si potesse creare presto, ma non era scontato che i due giocatori arrivassero a questo momento in una situazione come quella attuale. Già, perché se subito dopo il suo arrivo Muriel aveva convinto tutti di poter essere il perno dell’attacco, dopo la prestazione opaca contro il Torino sono arrivati i primi dubbi. Qualche difficoltà iniziale era intuibile dopo i sei mesi al Sviglia, ma è altrettanto vero che Simeone, entrato a partita in corso e grande protagonista del gol che ha permesso ai viola di sbloccare la gara, ha saputo subito dimostrare che lui ancora qualcosa da dire ce lo ha.

Ecco perché Pioli adesso ha qualcosa che assomiglia ad un problema nel dover fare delle scelte contro la Samp. Certo, un problema che molti allenatori vorrebbero avere, ma pur sempre un problema.

Sempre con la possibilità di schierare poi i due attaccanti uno di fianco all’altro oppure in un 4-3-3 con Muriel largo a sinistra, va detto. In quel caso a farne le spese sarebbe Mirallas, uno degli uomini più in forma dell’ultimo periodo della Fiorentina. Questa, almeno vista la prima uscita stagionale, non sembra però essere la direzione presa da Pioli.

Scelte non semplici dunque per Stefano Pioli: questi ultimi giorni saranno decisivi per chiarire le idee su quale sarà l’attacco della Fiorentina contro la Sampdoria.