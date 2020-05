MPASINKATU A FV, Ecco chi acquisterei dalla Francia

L'esperto di calcio francese, Malù Mpasinkatu, ha dato a FirenzeViola.it i suoi consigli per gli acquisti in terra transalpina: "Il calcio transalpino è perfetto per il mercato, perché permette di prendere talenti a poco e poi rivenderli a tanto. Per questo ad oggi sia Premier che Bundesliga stanno riversando i loro interessi in Francia. E così l'Italia. Se penso a dei profili per la Fiorentina, il primo che mi viene in mente è Mounir Chouair, classe '99 del Digione. È un esterno d'attacco veloce, tecnico e con grandi margini di miglioramento: considerate qualità, prezzo ed età è un affare. In difesa punterei su Axel Disasi, centrale classe '98. Ha grandi doti fisiche, ricorda un po' Upamecano del Lipsia ed è ottimo perché sa giocare sia da centrale che da esterno. Per il centrocampo io dico Jean-Ricner Bellegarde, anche lui giovane del 1998. Un mediano sia di qualità che di quantità, sa fare entrambe le fasi. E anche qui siamo su costi arrivabili: con 7-8 milioni te lo puoi portare a casa dallo Strasburgo. Infine penserei ad un profilo per la sinistra. Io andrei sul sicuro su Boli Bolingoli-Mbombo del Celtic: 25 anni, già esperienza internazionale. Potrebbe essere anche una plusvalenza dopo due-tre anni di livello".

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO