INDISCREZIONI DI FV IND.FV, FIORINI A MOENA. MA LO SEGUE LA REGGINA Dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano ufficializzato nella giornata di oggi, inizia pian piano a prendere forma la lista dei giocatori che dal 10 di luglio saliranno a Moena per prendere parte al ritiro in Val di Fassa. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, tra le... Dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano ufficializzato nella giornata di oggi, inizia pian piano a prendere forma la lista dei giocatori che dal 10 di luglio saliranno a Moena per prendere parte al ritiro in Val di Fassa. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, tra le... NOTIZIE DI FV MONZA, PER PINAMONTI MANCA ACCORDO CON IL GIOCATORE Il Monza insiste sempre di più per avere Andrea Pinamonti. Adriano Galliani è attualmente in sede a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra dell'attaccante classe '99, ma ancora non c'è nessun accordo tra il club brianzolo e... Il Monza insiste sempre di più per avere Andrea Pinamonti. Adriano Galliani è attualmente in sede a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra dell'attaccante classe '99, ma ancora non c'è nessun accordo tra il club brianzolo e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi