MONTE INGAGGI, Saliscendi: è destinato a variare

Tra le notizie più lette di giornata c'è l'approfondimento di FV legato al monte ingaggi della Fiorentina per la stagione 2021/22. Un tetto salariale che, alla luce dei tanti innesti fatti un anno fa dei rinnovi portati avanti in questi mesi e dei bonus a salire scattati sui contratti dei giocatori precedentemente siglati ha raggiunto quota 70 milioni. Un dato sicuramente mai così alto dal dopo fallimento ad oggi ma che, in vista della prossima stagione, è destinato sicuramente a variare.