MERCATO TAGLIA² E CUCI

Tagliare (al quadrato) per ricucire con delle toppe i buchi, alcuni piuttosto lampanti, nella rosa della Fiorentina. Nonostante un organico folto, troppo: le richieste di Prandelli a mezzo stampa non sono mancate, e se l'allenatore di Orzinuovi ha dichiarato pubblicamente di aver ribadito la volontà di gestire una rosa ben più snella di questa, c'è da credere che la questione in privato sia stata ribadita più volte. E se il primo ad andarsene sarà Saponara, destinazione Spezia, la speranza di Pradè e Barone è che ben presto vengano liberate altre caselle.

Un altro destinato alla porta è il francese Eysseric, riapparso qualche settimana fa quasi dal nulla ma già valigia in mano, in caso di compratori che si facciano avanti ovviamente, come non è successo nell'ultimo mercato. L'utilizzo nullo nonostante il gol-vittoria di Coppa Italia lascia pensare ad una cessione anche per Montiel, magari in prestito. Salendo un po' a livello di peso specifico, e già preso ormai atto dell'addio imminente di Cutrone - con prestito destinato ad interrompersi appena la destinazione sarà trovata - nelle ultime ore hanno preso quota le possibilità che salutino Duncan e Kouame, o quantomeno uno dei due, sui quali sembra pronto a muoversi il Torino. In caso di cessione a titolo definitivo peraltro, eventualità comunque molto complicata di questi tempi, garantirebbero un'entrata a doppia cifra alla voce milioni. Senza dimenticarsi, infine, di altri profili in bilico come Lirola e Pulgar: le possibili cessioni, insomma, non mancano. Così come il lavoro da fare. In entrata, invece?

Il tormentone, il chiodo fisso è ovviamente l'attaccante. Mercoledì pomeriggio la Fiorentina sarà a Roma, casa di quel Felipe Caicedo profilo molto apprezzato da dirigenza e allenatore, ma cui la Lazio, citofonare Lotito e Tare, non vuole rinunciare facilmente. L'ecuadoriano, 32 anni e identikit da poliedrica punta capace di giocare sia da fulcro che in appoggio, e soprattutto ideale per non oscurare Vlahovic, costa però almeno 6 milioni. L'alternativa col cartellino a costo zero potrebbero arrivare in fuga dalla Cina: su tutti l'ex romanista El Shaarawy, che sicuramente però sarebbe accompagnato da un ingaggio pesante e al momento pare indirizzato verso Roma, ma ci sarebbero anche i vari Pellè o un evergreen delle ultime sessioni come Eder, seppure accostato ad un ritorno all'Inter nelle ultime ore. Pure il centrocampo, al momento, non dà le risposte sperate, e si sono riaccesi i fari su Torreira, già pronto a lasciare Madrid ma sul quale, fronte Fiorentina, non arrivano segnali di stretta nell'immediato. Il mercato è cominciato, ma per il momento la priorità va al campo.