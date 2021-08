MERCATO, Stop alle 20 ma in Spagna e Inghilterra...

Il calciomercato in Italia finisce oggi alle ore 20. A quell'ora stop dunque a tutte le operazioni in entrata per la Fiorentina e tutte le altre società italiane. In uscita invece i club potranno fare le operazioni in base alla chiusura degli altri paesi. Solo la Germania chiude prima, alle 18. Ad esempio per Amrabat, se alle 20 non fosse stato ceduto a nessuna italiana (es. Torino) potrebbe comunque andare all'Espanyol, per l'operazione - a scatola chiusa certo -ci sarebbe tempo fino alla mezzanotte. In Europa finisce oggi anche in Belgio e Austria, resta aperto fino a domani in Danimarca e Polonia mentre per cedere in Ucraina ci sono altri 3 giorni, in Bulgaria e Romania altri 6, in Russia altri 7 giorni, 8 per la Turchia e la Repubblica Ceca. L'ultima a chiudere la Moldavia, tra 16 giorni.

Germania: 31 agosto, ore 18

Italia: 31 agosto, ore 20

Inghilterra: 31 agosto, ore 23 (la mezzanotte italiana)

Francia: 31 agosto, ore 24

Spagna: 31 agosto, ore 24