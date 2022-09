MERCATO, Riepilogo di acquisti e cessioni dei viola

Stasera alle 20 si è chiuso il calciomercato italiano e una delle notizie più lette del giorno su Firenzeviola.it è proprio il riepilogo degli acquisti e cessioni della Fiorentina. Il presidente Commisso ha investito in ogni ruolo con l'obiettivo di dare al tecnico Italiano una rosa all'altezza sia per il campionato che per l'Europa. Da sottolineare anche l'importante cifra arrivata dalla Juventus per Federico Chiesa: i 40 milioni del riscatto sono arrivati infatti questa estate, a seguito della qualificazione dei bianconeri alla Champions League.

