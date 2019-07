MERCATO, Milan avanti tutta per Veretout. Lunedì...

Mentre Jordan Veretout ha iniziato il ritiro a Moena insieme ai compagni della Fiorentina, ma sempre in attesa di novità provenienti dal procuratore, il ds viola Pradè lavora alla sua cessione ormai data per certa dopo la conferenza dell'altro giorno. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nelle ultime ore sarebbe il Milan ad aver mosso altri passi concreti in direzione del calciatore, con contatti continui col suo entourage per lavorare alla proposta scritta da presentare alla Fiorentina. I viola vorrebbero ricevere un'offerta interamente cash, mentre i rossoneri stanno pensando di avvicinarsi alla valutazione da 25 milioni con l'inserimento di Lucas Biglia. L'argentino non può partire per meno di 6 milioni, cifra che il club milanista dovrà incassare per evitare una minusvalenza. Resta da capire se saranno disposti ad alzare la parte fissa della proposta fino a 18-19 milioni. Lunedì è previsto un nuovo contatto con la Fiorentina, anche se non è da escludere che, in caso di approccio ufficiale anticipato da parte di un altro club tra Roma, Napoli e Lione, il Milan decida di anticipare a domani la proposta formale da presentare al nuovo direttore sportivo gigliato.