MERCATO, Gli occhi dei viola su Pepi: 13 gol in MLS

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa alle mosse di mercato che stanno vedendo protagonista la Fiorentina, anche dall'altra parte del mondo. In particolare, secondo quanto riportato da Tom Bogert, giornalista che scrive per mlssoccer.com, alcuni scout del club di Commisso erano a Dallas per seguire Ricardo Pepi, centravanti statunitense che ha già realizzato 13 gol in MLS in questa stagione.

