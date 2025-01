Mercato Fiorentina, il recap da Fagioli a Zaniolo passando per Comuzzo

Un'altra giornata di calciomercato se ne è andata e la Fiorentina non è stata a guardare. Dalla difesa all'attacco, dal mercato in entrata a quello in uscita, Daniele Pradè e Roberto Goretti non sono stati con le mani in mano e hanno portato avanti diversi affari, alcuni arrivando alla chiusura dell'operazione - come per Valentini - e altre semplicemente tenendo vivi i contatti in attesa di arrivare alla chiusura nei prossimi giorni.

Zaniolo a un passo, Fagioli più vicino

Manca ancora qualche dettaglio, ma c'è ottimismo affinché Nicolò Zaniolo diventi un nuovo giocatore della Fiorentina. L'Atalanta lo ha escluso dai convocati per la partita con il Torino e ormai è chiaro che il giocatore non scenderà più in campo più per Gasperini, però non è ancora arrivato l'ok definitivo da parte del Galatasaray al trasferimento alla Fiorentina: si ragiona sui dettagli legati alle presenze per un eventuale obbligo di riscatto e la chiusura dell'affare è attesa per domani. Situazione un po' più complicata per quanto riguarda Nicolò Fagioli, per cui oggi ci sono stati nuovi contatti positivi con la Juventus ma non siamo ancora vicini alla chiusura: il nodo principale è la formula del trasferimento, perché la Fiorentina vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, la Juventus invece l'obbligo.

Nuovo nome per il centrocampo, Valentini va a Verona

Un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina nel caso non si concretizzasse l'operazione con la Juventus per Fagioli, è quello di Razvan Marin del Cagliari che piace da tempo. Nicolas Valentini invece se ne andrà in prestito: accordo con l'Hellas Verona per il prestito secco fino al termine della stagione.

Passi indietro del Napoli su Comuzzo

Per quanto riguarda Pietro Comuzzo, nonostante la volontà di spingersi fino ai 35 milioni di euro di offerta per il giocatore, il Napoli non è ancora vicino ad acquistare il centrale difensivo della Fiorentina. Commisso infatti ha messo un tetto di almeno 40 milioni per poter dare il via libera al trasferimento, il club di De Laurentiis non si è ancora dato per vinto ma le parti sono più lontane di quanto non lo fossero 24 ore fa.