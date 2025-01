FirenzeViola La Juventus vuole accelerare per Fagioli: chiede 20 milioni di euro. Il nodo è la formula

Aggiornamenti sul fronte Nicolò Fagioli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Juventus ha abbassato leggermente le pretese per il centrocampista nato a Piacenza: 20 milioni di euro trattabili, quando fino a qualche settimana fa erano 25. Questo è un segnale importante, anche perché i bianconeri vogliono chiudere l'operazione Kevin Danso con il Lens ma sono leggermente indietro rispetto alla concorrenza di Rennes, Aston Villa e Wolverhampon, quindi hanno bisogno di accelerare con la Fiorentina in modo da incassare prima possibile i soldi della cessione di Fagioli. Ricordiamo che proprio per questo motivo da Torino spingono per il prestito con obbligo di riscatto: servono denari sicuri.

La situazione tra domanda e offerta

L'estate scorsa la Juventus ragionò alla stessa maniera su Moise Kean, aspettando l'offerta giusta da parte della Fiorentina così da aggiudicarsi subito dopo Khéphren Thuram che aveva già in pugno da tempo. I viola per adesso hanno pronta una proposta per il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tuttavia i bianconeri non intendono mollare la presa e chiedono l'obbligo. A inizio gennaio ci avevano provato con le squadre inglesi senza successo, ora ci riprovano con la Fiorentina. La sensazione è che la cifra non sia un problema, quanto più la formula dell'operazione sulla quale comunque proseguiranno i dialoghi nelle prossime ore. Il tempo stringe.