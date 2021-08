MERCATO -7, Arrivato Torreira, il sogno è Berardi

La Fiorentina prende il regista che serviva ad Italiano: il nuovo rinforzo per il centrocampo viola si chiama Lucas Torreira, centrocampista ex-Sampdoria che arriva in prestito dall'Arsenal dopo un corteggiamento durato diverse finestre di mercato. L'uruguayano arriva dai Gunners con la formula del prestito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (LEGGI QUI). Un altro rinforzo per Italiano, ma la Fiorentina non si ferma qui: la suggestione è quella di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e della Nazionale; secondo le indiscrezioni di oggi i viola avrebbero fatto un sondaggio esplorativo per testare la disponibilità degli emiliani ad intavolare una trattativa; la richiesta dei neroverdi è alta (circa 40 milioni) ma la differenza potrebbe farla la volontà del giocatore (LEGGI QUI). L'altra priorità per Pradè e Burdisso è la ricerca di un esterno basso di difesa: i nomi caldi sono quelli di Zeki Celik, Stryger Larsen, Odriozola e Conti. Inizia l'ultima settimana di mercato e la Fiorentina sembra tra le squadre più attive, sia in entrata ma anche in uscita, con Sofyan Amrabat conteso tra Napoli e Atalanta (LEGGI QUI). Sette giorni in cui c'è ancora tanto da fare, ma l'impressione è che tanto ancora succederà. Ecco il riepilogo con tutti i movimenti di mercato della Fiorentina:



ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

Matjia Nastasic ('93, DIF) dallo Schalke 04 - 500mila euro

CESSIONI

Pol Lirola ('97, DIF) al Marsiglia - Definitivo

Christian Dalle Mura ('02, DIF) alla Cremonese - Prestito

Gabriele Ferrarini ('00, DIF) al Perugia - Prestito

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

German Pezzella ('91, DIF) al Betis di Siviglia - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro