MENCUCCI, Il consiglio a Rocco: "Ora tutti insieme"

Tra i temi maggiormente apprezzati nella giornata di oggi su Firenzeviola.it, ci sono state le parole dell'ex ad viola Sandro Mencucci che è tornato a parlare dopo due anni di silenzio in qualità di membro del CdA del Leeds United. Ecco le sue parole a RadioBruno: "La poca esperienza di Commisso? L'ho vissuto anche io nel 2002. Chi non viene dal mondo del calcio può subire uno scotto iniziale non indifferente... A me e Salica ci toccò esonerare l'allenatore a Grosseto, partimmo con la C2 pensando fosse facile e così non fu anche perché vincemmo forse spendendo più degli altri. Non conosco Commisso, ma è una persona che ha iniziato il Centro Sportivo nello stesso punto dove io lo avevo consigliato ai Della Valle... Il sindaco Casini è stato perseverante e bravo perché non solo tentò con Della Valle, ma anche con Commisso ed alla fine c'è riuscito. Bisogna aspettarlo Commisso, magari se avessi avuto modo di prendere un caffè gli avrei detto che noi fiorentini le cose migliori le abbiamo fatte quando tutti eravamo sulla stessa barca: dai tifosi, ai giornalisti, al bottegaio... Penso che tutte le diatribe che ho letto sui giornali debbano essere dimenticate. Ci sarà stato qualche errore dei giornalisti come in società del resto, sono un nostalgico, ma 'Fate l'amore e non fate la guerra'".

