MASINI A FV, Astori? Non credevo a quella notizia

Intervistato nella serata di ieri da FirenzeViola.it sul ricordo di Fiorentina-Benevento del 4 marzo 2018 e sulla scomparsa di Davide Astori, il cantante fiorentino Marco Masini si è espresso così: “Canzone per Davide? Non lo nascondo, ho provato a scrivere qualcosa, ma la ferita era troppo aperta per trovare le parole giuste. Abbiamo tentato in tanti e più di uno di noi artisti l’avrebbe scritta volentieri, ma non volevamo cadere nel retorico e neanche continuare a mantenere aperta quella ferita. Non escludo però che un domani qualcuno, io in primis, possa fare un nuovo tentativo. Purtroppo di fronte a una cosa di questo genere le parole non si trovano mai. Quel 4 marzo? La sera avevo un impegno per ricordare il grande Lucio Dalla. Non credevo alla notizia. Nessuno se l’aspettava. Cantare Lucio subito dopo la scomparsa di Davide è stato difficile per molti motivi”.