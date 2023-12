MARINELLI, Il Parma non ha mai perso con lui arbitro

FirenzeViola.it

Sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli l'arbitro che stasera dirigerà la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma degli ottavi di Coppa Italia. Per Marinelli quello con i viola sarà il sesto incrocio professionale, con un bilancio fin qui fatto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta per la squadra viola. Arbitrerà il Parma per la sesta volta in carriera, precedenti positivi per i crociati che nelle gare dirette dal fischietto laziale non ha mai perso, vincendo quattro volte e pareggiando una sola.

Riguardo i precedenti viola, nella stagione 2021/2022 di Serie A ha arbitrato la Fiorentina alla quarta e alla ventunesima giornata, entrambe in trasferta, contro Genoa e Torino, ottenendo la vittoria per 2-1 con gol di Saponara e Bonaventura e la sconfitta per 0-4 nel secondo caso. Nella passata stagione invece ha arbitrato in campionato lo 0-0 tra Fiorentina e Napoli alla terza giornata e la vittoria per 0-2 in trasferta contro la Sampdoria con reti di Bonaventura e Milenkovic, oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia pareggiata 0-0 contro la Cremonese che ha permesso di accedere alla finale dopo la vittoria dell'andata. In questa stagione, fino ad ora Marinelli non aveva ancora arbitrato la Fiorentina, complessivamente ha arbitrato tre partite di Serie A, una di Coppa Italia e tre di Serie B.