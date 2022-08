MARIANI, Che tris all'Udinese alla prima con i viola

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara della sfida della Dacia Arena di dopodomani tra Udinese e Fiorentina. Il fischietto nei confronti dei viola può già vantare 13 precedenti con un bilancio di 7 vittorie (oltre il 50%), 2 pareggi e 4 sconfitte mentre per ciò che riguarda i friulani lo score è molto più in equilibrio con 4 successi, 2 pari e 4 ko della formazione bianconera.

C'è già un precedente tra Fiorentina e Udinese con Mariani in campo (anche se allora si giocava a Firenze) ed è il 3-0 in favore dei toscani ottenuto alla 24a giornata del campionato 2016/17, nella prima direzione di gara in assoluto dell'emiliano coi viola. L'ultima gara diretta dall'arbitro di Aprilia con la squadra di Italiano in campo è stata la clamorosa sconfitta in cui sono incappati Biraghi e compagni contro la Sampdoria alla 37a giornata (4-1 a Marassi il 16 maggio scorso).