MARCOLINI A FV, Italiano abituato a piazze calde

Intervistato ieri in esclusiva da FirenzeViola.it, l'allenatore dell'Albinoleffe ed ex centrocampista Michele Marcolini ci ha parlato di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina che Marcolini conosce bene per averlo avuto sia come compagno di squadra che come calciatore nella sua prima esperienza da tecnico. Questo quanto detto dall'ex Chievo sul nuovo allenatore dei viola: "Non credo che Italiano sarà intimorito dalla piazza di Firenze. Conoscendolo sarà carico a molla, vorrà iniziare e mettersi in mostra una volta di più. Sa che ogni anno deve dimostrare, penserà solo a far rendere bene la propria squadra. Firenze non è una piazza facile, ma lui sarà concentrato solo sul permettere ai viola di fare il salto di qualità e non a ciò che lo circonda. Non sono paragonabili con Firenze, ma anche Trapani e La Spezia sono piazze calde...".

