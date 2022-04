M.QUARTA, Voto 5: è stato uno dei peggiori per FV

È stato Lucas Martinez Quarta uno dei peggiori in campo in casa viola nel match perso 4-0 contro l'Udinese, nelle pagelle redatte da Firenzeviola.it. Per l'argentino voto 5 pieno con questa motivazione: torna titolare a distanza dall’ultima volta e ha il suo bel da fare nel contenere Deulofeu. Non va benissimo in impostazione con troppi appoggi poco precisi fino al raddoppio friulano in cui ha più di una responsabilità. Preso d’infilata anche lui sul terzo gol friulano. In difficoltà.

