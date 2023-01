LIVE FV, Rivivi tutte le emozioni di Lazio-Fiorentina

Termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita!

90'+5' - FINISCE QUI! FINISCE IN PAREGGIO LA GARA TRA LAZIO E FIORENTINA.

90'+4' - Traversa di Milenkovic! Sugli sviluppi del corner, dopo la spizzata di testa di Barak, arriva Milenkovic che al volo impatta il pallone che si stampa sul legno.

90'+3' - Che occasione per la Fiorentina sui piedi di Saponara! L'esterno viola rientra sul sinistro e calcia in porta il numero 8 viola, servito da Igori. Devia in calcio d'angolo Provedel.

90'+3' - Cartellino giallo per Immobile, ammonito per proteste.

90'+2' - Ancora una chiusura provvidenziale di Zaccagni che salva su Ikoné. Che rischio per la Lazio!

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Bella azione personale di Felipe Anderson che fa ripartire la Lazio, poi girata al volo di Immobile sul cross di Lazzari. Destro alto sopra la traversa.

85' - Ultime due cambi per Italiano. Fuori Jovic e Ranieri, dentro Cabral e Igor.

83' - Si rivede la Lazio. Milinkovic-Savic inventa per l'attacco servendo Immovile che in spaccata non riesce a scavalcare Terracciano.

82' - Sugli sviluppi del corner, muove palla la Fiorentina. Tiro di Mandragora che impensierisce Provedel, non perfetto nella parata.

81' - Spinge sull'acceleratore Ikone, la Viola conquista un calcio d'angolo.

80' - Calcio di punizione per la Fiorentina, che respira.

79' - Fasi di gioco concitate, la Lazio guadagna un calcio d'angolo.

77' - Palla ai viola, si riprende.

76' - Gioco fermo, è rimasto a terra Ranieri dopo uno scontro di gioco con Milinkovic Savic.

75' - Vicina al gol la Lazio. Cross basso di Felipe Anderson per la girata di Immobile che non trova la porta di pochissimo.

73' - Doppio cambio anche in casa Fiorentina. Italiano richiama Bonaventura, entra al suo posto Mandragora. Fuori Nico Gonzalez e dentro Ikone.

71' - Altro doppio cambio in casa Lazio. Fuori Hysaj, dentro Lazzari. Sarri leva anche Pedro e mette dentro Ciro Immobile.

68' - Vola Hysaj sulla fascia sinistra, deve fare fallo Amrabat. Ammonito anche il marocchino.

67' - Sugli sviluppi dell'azione ammonito Saponara per simulazione, cascato in area di rigore per un leggero contatto con Hysaj.

66' - Ci prova Jovic! Sul cross di Saponara, bel colpo di testa dell'attaccante serbo, ci mette i pungi Provedel per evitare il secondo gol viola.

65' - Arrivano i primi due cambi in casa Lazio. Fuori Cataldi, dentro Marcos Antonio. Esce anche Luis Alberto, dentro l'ex Vecino.

64' - Sponda di testa di Milenkovic per Nico Gonzalez. Colpo di testa sballato, palla fuori.

63' - Calcio di punizione da distanza notevole per la Fiorentina.

62' - Sul capovolgimento di fronte ci prova la Fiorentina con un tiro da fuori di Saponara. Troppo centrale, tra le braccia di Provedel.

61' - Si alzano i ritmi della gara.

60' - Occasione Lazio. Perde palla in uscita la Fiorentina. Zaccagni serve Felipe Anderson con i tempi giusti. Diagonale a lato.

58' - Occasione Fiorentina. Batti e ribatti al limite dell'area di rigore, Barak vince il duello fisico corpo a corpo con Milinkovic Savic. La palla finisce sui piedi di Nico Gonzalez che però da buona posizione spara alto.

56' - Fallo di Dodo su Zaccagni, rischia il giallo il terzino destro viola.

55' - Lazio molto imprecisa, molto più brillante in questa fase la Fiorentina.

52' - Reazione Lazio. Ci prova Marusic che si accentra e prova il tiro con il mancino. Palla alta.

50' - L'attaccante argentino parte da destra in serpentina, fraseggia con Bonaventura e dal limite dell'area lascia partire una conclusione a giro potente. Niente da fare per Provedel. Palla all'angolino e pareggio della Fiorentina.

49' - GOL DELLA FIORENTINA! BELLISSIMA RETE DI NICO GONZALEZ!

47' - Bonaventura ci prova con un tiro da fuori. Buona azione di Nico Gonzalez sulla destra che serve a rimorchio il centrocampista viola. Tiro centrale e parata facile di Provedel.

46' - Si riparte! Italiano effettua il primo cambio. Fuori Kouame, dentro Saponara.

--- INTERVALLO ---

Finisce il primo tempo all'Olimpico.

45'+2' - Secondo cartellino giallo del match: stavolta è per Mattia Zaccagni.

45'+2' - Ancora pericolosa la Lazio con Felipe Anderson dopo uno scambio con Milinkovic Savic. Chiude bene Biraghi.

45'+1' - Occasione per la Lazio, ci prova Pedro. Felipe Anderson appoggia per lo spagnolo che in equilibrio precario non riesce a impattare bene. Palla alta.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

42' - Buona chiusura difensiva di Zaccagni su Kouame che aveva precedentemente saltato con un tunnel Hysaj.

39' - Primo ammonito della gara. Anticipato, l'attaccante della Fiorentina commette fallo su Zaccagni. Cartellino giallo per il numero 99.

37' - Nico Gonzalez arriva sul fondo ma calibra male la misura del cross. Rimessa dal fondo per Provedel.

36' - Ancora Fiorentina. Buon cross di Biraghi dalla trequarti ma la difesa della Lazio spazza via.

35' - Ci prova Bonaventura che premia l'inserimento centrale di Barak, ripulisce l'area di rigore Milinkovic-Savic.

32' - Break di Milinkovic-Savic steso con un fallo da Milenkovic.

31' - Taglia bene il campo in serpentina Nico Gonzalez, apertura per Kouame che non crossa bene.

29' - Sugli sviluppi del corner, Kouame sul secondo palo rimette il pallone in mezzo per Jovic, chiuso però al momento del tiro.

28' - Jovic! Occasione vera per la Fiorentina. Hysaj respinge corto di testa sul lancio di Amrabat, la palla arriva sui piedi dell'attaccante serbo che calcia subito in porta. Provedel devia in calcio d'angolo.

25' - Rischia la Fiorentina. Dopo un batti e ribatti in mezzo al campo Ranieri regala la palla a Luis Alberto che conclude in porta. Fuori dallo specchio la conclusione.

21' - Tiene il pallino del gioco la squadra di Italiano che pressa molto alto. La Lazio attende.

18' - Casale prova l'anticipo su Kouamé ma commette fallo. Calcio di punizione per la formazione viola. Biraghi calcia male, occasione persa.

16' - Altro squillo della Fiorentina. Stavolta con Nico Gonzalez. L'argentina calcia a giro col sinistro sul secondo palo dal limite dell'area. Pallone fuori non di molto.

13' - Ci prova Barak! Palla persa in uscita della Lazio con Zaccagni che serve involontariamente il centrocampista ceco. Tiro strozzato da ottima posizione, con la sfera che finisce sul fondo.

11' - Colombo convalida la rete di Casale. La Lazio è avanti.

10' - Check del VAR in corso per verificare la regolarità del gol.

8' - GOL DELLA LAZIO. La sblocca Casale da corner dopo un rimpallo fortuito in mezzo all'area di rigore. Il difensore è lesto con l'esterno a battere Terracciano infilando la palla all'angolino.

7' - Pedro aggredisce Ranieri che rischia nel disimpegno. Calcio d'angolo conquistato dalla Lazio.

6' - Fallo di Dodò su Zaccagni. L'arbitro ferma il gioco fischiando la punizione per i biancocelesti.

4' - Palla in verticale di Biraghi a cercare lo scatto di Jovic, sul quale fa buona guardia Casale.

2' - Gestisce il possesso palla la Fiorentina con la consueta costruzione dal basso.

1' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Lazio.

Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio.

Allo Stadio Olimpico di Roma è tutto pronto per la partita tra Lazio e Fiorentina. Restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida. Tra poco si parte!

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 20^ giornata di Serie A in programma alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Kouame, Barak, Gonzalez, Jovic.