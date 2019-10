LIVE FV, Primavera: Fiorentina-Chievo 1-1. Solo un pari

49' - Finisce così: solo 1-1 dei viola contro il Chievo

49' - Paratissima di Chiorra che salva il risultato a tempo scaduto su un tiro di Priore

46' - Miracolo di Capire su Gaeta! Il portiere del Chievo salva il risultato su tiro a botta sicura del neo entrato classe 2002

45' - Assegnati 4' di recupero

40' - Occasione clamorosa per Enyan: azione in percussione per vie centrali, si trova solo davanti a Chiorra ma manda alto

36' - La Viola spinge ma il Chievo si chiude bene

27' - Palo di Simic! Clamoroso! Azione sulla destra di Koffi, palla al centro per lo sloveno che vicino alla linea di porta colpisce il palo

25' - La partita non si sblocca: dentro anche Niccolò Pierozzi al posto di Lovisa

15' - Tre cambi per i viola: dentro Simic, Bianco e Spalluto per Montiel, Hanuljak e Kukovec

11' - Koffi pericoloso! Tiro rasoterra deviato in corner ma nulla di fatto

10' - Chievo pericoloso: cross di Frey, testa di Karamoko e palla di poco a lato

8' - Fiorini ad un passo dal 2-1! Tiro dalla distanza e palla di poco sul fondo

7' - Brutto fallo di Nabil su Edo Pierozzi: giallo per il numero 9 del Chievo

4' - Ci prova Koffi con un tiro a giro: palla alta sopra la traversa

1' - Inizia il secondo tempo! Nessun cambio per le due squadra

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce il primo tempo: è 1-1 al Bozzi tra Fiorentina e Chievo

44' - Percussione di Koffi, palla a Kukovec che però come spesso accade è in fuorigioco

34' - LOVISAAAAAA!!! PAREGGIO VIOLA! Grande azione impostata da Koffi e Hanuljak che serve in area Lovisa che dopo un bel gioco di prestigio si presenta a tu per tu con Caprile e fa 1-1

33' - Tiro di Fiorini dalla distanza: palla alta sopra la traversa

28' - Tiro in diagonale di Kukovec che era in fuorigioco ma manda a lato da una posizione invitante

24' - PALO! Montiel dal dischetto centra il palo alla destra di Caprile

23' - Rigore per la Fiorentina! Steso Lovisa da Enyan

21' - GOL DEL CHIEVO. Demirovic dagli undici metri porta avanti i veneti

20' - Rigore per il Chievo: fallo di Chiti su Zuelli, arbitro ci pensa un attimo e poi assegna il penalty

18' - Ci prova Lovisa dalla distanza: palla altissima sopra la traversa

15' - Giallo per Karamoko per fallo su Koffi a centrocampo

11' - Doppia chance viola: percussione di Kukovec, palla per Montiel che va al tiro (parato) e poi sulla respinta Hanuljak spara addosso al portiere

10' - Chievo pericoloso con un colpo di testa di Karamoko che finisce di poco alto

7' - Punizione per la Fiorentina dalla destra guadagnata da Pierozzi: sull'esecuzione, rimpallo che per poco non inganna Caprile che si salva

1' - Inizia la partita! Fiorentina con maglia viola e pantaloni neri, Chievo con il completo giallo e inserti neri

Quinta giornata di campionato in casa Fiorentina Primavera, coi viola di Bigica che dopo la sosta ricevono al Bozzi il Chievo Verona, fanalino di coda in classifica con 0 punti in quattro giornate. Ecco le formazioni ufficiali del match, che Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto live:

FIORENTINA: Chiorra; E. Pierozzi, Chiti, Rasmussen, Ponsi; Hanuljak, Fiorini, Lovisa; Montiel, Kukovec, Koffi. All. Bigica.

CHIEVO VERONA: Caprile; Pavlev, Leggero, Martires, Enyan; Frey, Zuelli, Karamoko; Demirovic, Nabil, Sperti. All. Mandelli.

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale.