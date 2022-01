LIVE FV, Cabral a Firenze. Accordo Juve-DV9

19.41 - Anche l'ultimo tassello del puzzle è ormai a posto: trovato l'accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per quanto riguarda i termini personali.

19.06 - Arthur Cabral è atterrato a Peretola. Ecco le prime immagini, realizzate da FirenzeViola.it, dell'attaccante brasiliano.

18.22 - La Fiorentina accelera per Arthur Cabral. L'attaccante del Basilea, secondo quanto riporta il TGR Rai Toscana, dovrebbe arrivare a Firenze in serata e svolgere poi domani le visite mediche.

16.15 - Intervistato da FirenzeViola.it, ha parlato della questione Dusan Vlahovic anche Gianluca Berti, dirigente sportivo e tifoso viola: "Purtroppo le squadre che hanno i soldi sono queste e fanno gola ai calciatori di oggi. Normale che un calciatore ambisca ad andare sempre a migliorare ma pensavo andasse all'estero, e che fosse una cosa per giugno e non per gennaio. Ci hanno anticipati tutti, invece: la Fiorentina ha preso tanti soldi come voleva, lui ha rifiutato tutto il resto quindi vada alla Juventus. Da tifoso dispiace ma diventa difficile trattenere i giocatori come Chiesa oppure Vlahovic". CLICCA QUI per l'intervista completa

15.30 - Ricordiamo che come raccolto ad ottobre dai nostri inviati a Belgrado, i club che hanno detenuto il cartellino di Dusan Vlahovic sperano in una ricca cessione da parte della Fiorentina. Sia Partizan che OFK Belgrado e Altina detengono infatti una percentuale dell'eventuale plusvalenza.

15.10 - Si muove qualcosa anche in difesa nel mercato della Fiorentina? AS.com scrive che i viola, e non solo loro, sono sulle tracce del centrale basco Unai Nunez. Classe '97 scuola Athletic Club di Bilbao, il giocatore era stato già accostato in precedenza ai viola ma i bianco-rossi non vorrebbero lasciarlo partire adesso: ogni discorso, perciò, sembra da dover rimandare a giugno

14.40 - Incalzato dai media presenti a Milano nell'hotel dove si è svolta l'Assemblea di Lega, come riporta TMW il direttore generale della Fiorentina Joe Barone non ha però voluto rispondere alle domande su Dusan Vlahovic. Per la Juventus non erano presenti all'Assemblea Cherubini e Arrivabene, al loro posto Ricci e Gabasio.

14.20 - Arrivano conferme molto importanti in merito al passaggio di Arthur Cabral alla Fiorentina. In una conferenza stampa convocata dai vertici del Basilea, il proprietario David Degen ha ammesso: "Con la Fiorentina abbiamo trattato intensamente. Il trasferimento non è ancora andato a buon fine, mancano ancora le visite mediche e altri dettagli. Se è giusto per entrambe le parti, allora non bloccheremo il percorso di Arthur". QUI le parole complete

13:45 - La leggenda della pallanuoto Gianni De Magistris, tifoso viola, si esprime così sull'addio di Vlahovic: "Avevamo il meglio in casa e andava valorizzato… Firenze ancora beffata. Dopo annate deludenti c’era già chi poteva sognare. La società? Anche da loro la gestione poteva essere migliore".

13:25 - Un'opinione rilevante, quella del giornalista di La7 e tifoso viola Corrado Formigli, sul tema Vlahovic: "Arrivati a questo punto, la società ha fatto bene a venderlo. Adesso però non ci sono più scuse: quei soldi devono servire a rinforzare una squadra che è già buona".

12:40 - Dal Brasile arriva un nuovo nome per il reparto avanzato della Fiorentina, quello di Valentin Castellanos. Valutato 8 milioni, lo cercano anche Palmeiras e River Plate.

12:01 - Intanto sul Ponte Vecchio - riporta lanazione.it - è stato affisso uno striscione satirico in cui figura il volto del presidente viola Rocco Commisso dipinto da Joker, personaggio della Warner Bros che interpreta un pagliaccio

11:48 - Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si trova a Milano in questi minuti per presenziare a una riunione di Lega di Serie A

11:39 - La Repubblica Firenze stamani si sofferma sulle richieste avanzate da procuratore di Vlahovic, Darko Ristic, alla Juventus nelle ultime ore. Pretese davvero alte e sicuramente si discute di doppia cifra

11:27 - Su Tuttosport si parla anche del futuro di Sofyan Amrabat: il ds del Tottenham, Fabio Paratici, si è mosso con la Fiorentina per il prestito prestito con opzione di acquisto fissata intorno ai 15 milioni di euro

11:13 - Blick.ch riporta che l’allenatore del Basilea, Patrick Frame, ha sperato fino all'ultimo che Arthur Cabral restasse. Martedì il tecnico ha lasciato correre il suo fuoriclasse per 45 minuti in una amichevole contro i Black Stars e, ieri mattina, Cabral era ancora sul campo di allenamento

11:01 - Ai Campini è appena arrivato anche il ds della Fiorentina, Daniele Pradè

10:55 - Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento"

10:42 - Il dt viola, Nicolas Burdisso, si trova già al centro sportivo "Davide Astori" dove la Fiorentina inizierà a breve la seduta di allenamento odierna

10:31 - Secondo il Corriere della Sera, essendoci ancora distanza tra i procuratori di Dusan Vlahovic e la Juventus, non è detto che la firma del serbo arrivi necessariamente oggi

10:19 - “Il giocatore è arrivato ad un anno e mezzo dalla scadenza, il contratto andava rinnovato prima”: così a TMW l’operatore di mercato Crescenzo Cecere

10.07 - Come riporta blick.ch, il Palmeiras, ex squadra di Cabral, percepirà il 30% dell'incasso della sua cessione alla Fiorentina

9.55 - L'edizione odierna de La Nazione scrive che le visite mediche di Cabral a Firenze sono previste tra domani e sabato

9:42 - Secondo La Gazzetta dello Sport il sì definitivo all'operazione Vlahovic potrebbe arrivare già nella giornata di oggi

9:30 - Si apre anche oggi il live di mercato di FirenzeViola.it, in cui vi aggiorneremo ora per ora sugli sviluppi dell'ormai imminente cessione di Dusan Vlahovic da parte della Fiorentina alla Juventus. Sono attesi l'incontro fra gli agenti del serbo e la Juve e le visite mediche di Cabral con la Fiorentina