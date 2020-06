LE PROSSIME GERARCHIE PASSANO DAL MERCATO

Nella giornata di ieri, tra le notizie più interessanti emerse in ambito Fiorentina, ha sicuramente destato l'attenzione di molti quella che vedrebbe, nelle intenzioni, il club gigliato intenzionato, dopo la maglia numero 10 già promessa a suo tempo da Commisso, a consegnare a Gaetano Castrovilli anche la fascia da capitano. Una sorta di dichiarazione d'amore, volta a scacciare le tante voci di mercato che, pur contro l'esplicita volontà della proprietà di trattenerlo, continuano a posarsi sul suo conto.

Dalle parole ai fatti, presto, come ribadito anche qualche ora da FirenzeViola.it (LEGGI QUI la notizia), la volontà di legare Castrovilli al progetto della nuova Fiorentina che ha in mente Commisso, sarà messa nera su bianco. Quando la tribolata e infinita stagione attualmente in corso sarà finita, è infatti intenzione di Pradè incontrare l'entourage del talentuoso centrocampista, eletto da più voci come uno dei possibili pilastri futuri della nazionale, per ritoccare ulteriormente verso l'alto un contratto già rinnovato ad inizio stagione. Considerando anche le parole del fantasista pugliese, c'è la sensazione che gli ostacoli sul percorso in tal senso siano realmente minimi.

In realtà, la notizia dell'idea di consegnare la fascia a Castrovilli, per addetti ai lavori e tifosi, parrebbe sottendere una cosa, considerando le gerarchie attuali: l'addio contemporaneo, nella prossima sessione di mercato, di Pezzella e Chiesa, attualmente primo e secondo detentore della fascia, a meno di un declassamento strada facendo che, però, sembra un'ipotesi tendenzialmente da scartare. Due nomi ad oggi in cima alle voci di mercato viola per quanto concerne le grandi trattative più plausibili in uscita, intorno ai quali ruota gran parte di un possibile tesoretto che avrebbe grande valore per le casse gigliate.