CASTROVILLI BLINDATO E CONTENTO: NUOVO RINNOVO A FINE STAGIONE

"Castrovilli è felice e vuole stare qui". Poche parole, chiare e semplicissime, con cui Commisso, nell'ultimo intervento dagli States per il primo anno di presidenza in viola, ha chiuso le porte a ogni possibile pretendente per il centrocampista pugliese. Il patron italo-americano è molto legato al giocatore, perché vede in lui il suo stesso entusiasmo nel vivere la Fiorentina e perché ha capito che la sua volontà è quella di legarsi al club con la sincerità di un ragazzo molto riconoscente.

Anche i rapporti tra i dirigenti e l'entourage del giocatore, sono ottimi e nei tanti incontri, telefonici e non, recentemente si è iniziato a parlare di un altro rinnovo dopo quello firmato lo scorso anno, agli albori dell'era Commisso. Attualmente l'accordo tra la Fiorentina e Castrovilli scade nel 2024, mentre il presidente viola vorrebbe portarlo al 2025, con un altro adeguamento del contratto, utile per allontanare possibili tentazioni ma anche per sottolineare ancora di più il grande rapporto nato nel corso di questa prima stagione in viola.

Attualmente l'accordo è fissato in un milione a stagione, a salire, più ricchi bonus che già in questa stagione sono stati centrati grazie alle ottime prestazioni del giocatore. Col rinnovo, la parte fissa verrebbe rivista ulteriormente al rialzo, con ulteriori bonus legati a presenze, assist, reti e piazzamento della squadra. Niente clausola rescissoria, per carità. Nessuno vuole mettere il prezzo sul cartellino del centrocampista del presente e del futuro e di questo non si è neanche parlato. Ovviamente non stiamo parlando di una priorità, ma la volontà di Commisso è quella di blindare ulteriormente il futuro numero 10 della squadra prima dell'inizio della prossima stagione. Le parti sono sulla stessa lunghezza d'onda, e la firma, se non è una pura formalità, poco ci manca.