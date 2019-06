Una notizia sorprendente ha colpito ieri sera il mondo della Fiorentina: l'ultima idea per il centrocampo della Viola porta a Borja Valero, ex le cui vicende che lo portarono all'addio sono piuttosto note, e giocatore mai dimenticato dalla tifoseria viola.

A 34 anni compiuti, l'eventuale ritorno di Borja alla Fiorentina mette di fronte a due facce della stessa medaglia.

Da una parte il lato sentimentale. Tra lo spagnolo, Firenze e la Fiorentina c'è un amore mai nascosto e quasi viscerale, che rese drammatici i momenti della separazione. Il tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio sul braccio destro e le costanti prove d'amore dell'intera famiglia Valero per Firenze sono emblematiche, tanto che con Rocìo, Alvaro e Lucia nel futuro stanno pensando di venire a stabilirsi definitivamente in riva all'Arno. Così come la parte più calda della Curva, e in generale tutti i tifosi viola, non hanno mai perso occasione per dimostrare il rispetto e l'amore che si deve a chi è stato in grado di rispettare la maglia viola nel migliore dei modi.

Dall'altra faccia c'è il lato tecnico. L'apprezzamento di Vincenzo Montella per il centrocampista spagnolo è chiaro dopo che con lui, Aquilani e Pizarro il tecnico campano costruì uno dei centrocampi più belli degli ultimi anni. E l'idea di rimettere Borja all'interno dei suoi schemi certamente stuzzica la fantasia del tecnico campano. C'è da valutare però anche l'età e l'apporto che potrà dare lo spagnolo alla Fiorentina. L'anno scorso all'Inter ha messo insieme 27 presenze in Serie A, di cui solo 3 giocando tutti i 90 minuti. Le incognite sulla tenuta fisica ci sono anche se potrebbero essere facilmente aggirate ponendolo in un ruolo da chioccia per i più giovani o per chi non conosce Firenze e la Fiorentina.

Sono queste le due facce della medaglia che Pradè e gli uomini del mercato viola stanno valutando. Mentre le trattative continuano ad andare avanti e a fare il loro corso, un eventuale ritorno di Borja Valero in maglia viola sarebbe in ogni caso un evento particolare.