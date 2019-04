LAMPI DI GENIO

Chissà quale illuminazione accecante deve aver fatto breccia nei saloni della Lega. Nelle segrete stanze dei bottoni del pallone, dove doppiopetti scintillanti e rolex luccicanti passano inosservati perchè, ormai, li hanno tutti. Mentre i saloni dell'Ata Executive di Milano continuavano a rimbombare di proposte fatte sottovoce, a suon di milioni d'euro trattati come bruscolini, del resto, già si attendevano le decisioni in merito all'anticipo di un turno infrasettimanale paragonabile a una farsa.

Prendete il Parma, per non citare la Juve che non è mai cosa nè piacevole nè divertente. Ma la squadra dei Ducali, ci vien da pensare, se avesse fatto le cose, diciamo, alla "Fiorentina", come si sarebbe ritrovata a un'ora e quarantacinque minuti dal fischio d'inizio del match con la Juventus? In altri termini, in casa Parma, avrebbero fatto a tempo a controllare l'arrivo di eventuali fax prima di mandare in campo la squadra a riscaldarsi? Problemi di fatto solo teorici, visto il rinvio per neve. Però già chi aveva architettato tutto questo (piazzare un anticipo di turno infrasettimanale nell'ultimo giorno di mercato) doveva di certo esser ricorso a un colpo di genio.

Da lì in poi proseguita un po' tutta l'ennesima farsa del calcio italiano. Con quattro gare rinviate per un allerta meteo nemmeno troppo difficile da prevedere se si guadra il calendario (e non c'è nemmeno di che scomodare i Maya, per ora...), e una gita premio per i viola con tanto di spasso e pallate di neve nel centro di Bologna. Il tutto mentre i tifosi di Bergamo prima anticipavano l'orario dell'ingresso allo stadio, poi di fatto tornavano a casa visto che l'impianto non sarebbe mai stato aperto.

Ed ecco che dopo un martedì-mercoledì-giovedì già di per sè da voltastomaco (soprattutto per chi porta nel cuore il rito della contemporaneità domenicale profanato senza pietà dalle televisioni) arriva la decisione che quasi non ti aspetti. Perchè, davvero, a questo punto attendersi prese di posizione logiche nel mondo del calcio è roba da inguaribili ottimisti. Gli stessi che giuravano che i calciatori non avrebbero mai scioperato, salvo inventarsi una giornata da recuperare a ridosso del Natale. Gran lampo di genio, in sintesi, quello che dev'essere piombato sui cervelloni della Lega, sul mondo dei calciatori, e sull'intera galassia del pallone. Vorrà dire che tra sabato e domenica, giocando tutti alle 15, andremo allo stadio con gli occhiali da sole ancora abbagliati da questo lampo di genio.