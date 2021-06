LA VIOLA VA OLTRE LIROLA: L'ADDIO ORA È MOLTO PIÙ VICINO

Se c’è una cosa che in questi giorni di frenetici smottamenti in casa Fiorentina non pare essere cambiata è la voglia di Pol Lirola di non fare ritorno a Firenze. Un messaggio che il terzino ha già fatto pervenire in tempi non sospetti alla società viola (quando cioè il Marsiglia non ha esercitato il riscatto alla cifra pattuita lo scorso gennaio) e che l’entourage del giocatore sta continuando surrettiziamente a mandare. Ad mettere ulteriore “pepe” su questa vicenda ci ha pensato poi lo stesso spagnolo, ripostando sui suoi social un video che lo immortalava al lavoro in palestra con una didascalia molto chiara: “Pol si prepara per una nuova grande stagione all’OM”. Difficile esternare in modo più esplicito la propria volontà.

Un comportamento che non ha certo fatto impazzire la Fiorentina, che su Lirola ha sempre creduto (facendo un investimento importante nel 2019) e che ha scelto di accontentare quando sei mesi fa ha chiesto a gran voce di cambiare aria. Il Marsiglia di Sampaoli, che in inverno ha fatto innesti di livello acquistando anche Milik, sembrava la soluzione migliore e così è stato: in 21 presenze con la maglia dei transalpini, il terzino ha messo a referto due gol e quattro assist, diventando una delle rivelazioni della stagione dell’OM ed entrando subito nei cuori dei tifosi. Di tutto questo si era accorto anche Rino Gattuso, il quale tra le prime richieste che aveva fatto alla società viola dopo la firma del contratto aveva espresso il desiderio di poter valutare con attenzione in ritiro l’ex Sassuolo.

Adesso però le cose sembrano essere cambiate: con il ribaltone in panchina che porterà all’arrivo sempre più probabile di Italiano (e con Lirola che non ha mai smesso di mandare segnali poco concilianti), la Fiorentina potrebbe anche scegliere di guardare in via definitiva oltre allo spagnolo e non è un caso che nelle ultime ore - oltre all'identikit di Zeki Celik del Lille - SkySport abbia rilanciato il nome di Davide Zappacosta come profilo sondato dai viola: una pista molto difficile (sull’ex Genoa, che tornerà al Chelsea dopo il prestito, c’è la fila e tra le principali pretendenti c’è pure l’Inter) ma che testimonia ancora una volta la volontà da parte del presidente Commisso di investire su profili pesanti per regalare al nuovo tecnico una squadra subito molto competitiva.