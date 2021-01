LA RISCOPERTA DI EYSSERIC: ORA PRANDELLI PUNTA SU DI LUI

Probabilmente il suo nome resterà in ballo sul fronte mercato fino all'epilogo della finestra invernale (tutto dipenderà da chi arriverà a Firenze in attacco) eppure, da qui alla fine del mese, Valentin Eysseric potrebbe trasformarsi in una pedina davvero importante nello scacchiere di Cesare Prandelli. E questo in virtù del fatto che i tempi di recupero di Ribery - benché non lunghissimi - restano ancora oggi incerti. Nonostante ad inizio stagione l’ex Nizza sembrasse ormai fuori dal progetto tecnico viola, con l’ex ct in panchina l’esterno si è rivalutato, dimostrando attitudine in allenamento al punto tale da finire all’interno delle rotazioni della squadra: prima dell’avvento di Prandelli, sotto la guida di Iachini Eysseric non aveva mai visto il campo, mentre negli ultimi due mesi è diventato un’alternativa in più da poter sfruttare. Prova ne sono le quattro presenze del giocatore accumulate tra fine novembre e oggi (tre in campionato e una in Coppa Italia).

La sfida con la Lazio, pur iniziata per lui a freddo dopo il problema muscolare di Ribery a fine primo tempo, è stata forse la migliore del francese. E a confermarlo, oltre alle parole particolarmente lusinghiere nei suoi confronti da parte di Prandelli nel post-gara, ci sono anche i numeri: Eysseric (che è stato il viola che è riuscito ad mantenere la velocità media più alta nei 60’ in cui è stato in campo, ben 7,7 km/h) ha portato a termine anche il 69% delle azioni che lo hanno visto protagonista (27 su 39) con il 91% dei passaggi che sono andati a buon fine (21 su 23). Numeri interessanti (sui quali, sicuramente, si può fare di meglio, visto che non ha mai concluso in porta o dato il “la” ad azioni pericolose) che testimoniano una crescita da parte di un giocatore che fino a poco tempo fa era finito ai margini della rosa della Fiorentina, pur al netto di un ingaggio di circa 800mila euro a stagione. E chissà che contro il Cagliari, in caso di conferma del 3-4-1-2 visto nel quarto d’ora finale del match di Roma, Eysseric non possa tornare a recitare la sua parte dal 1’.