La rinascita viola passa da Fagioli: mente e leadership nel nuovo corso

Il mercato sta ridisegnando una Fiorentina diversa, sempre più orientata verso il 4-3-3, ma in attesa dei rinforzi Paolo Vanoli continua a lavorare sulla crescita dei giocatori già in rosa. Tra questi, Niccolò Fagioli è diventato il simbolo della svolta viola. Il centrocampista ha cambiato passo soprattutto dal punto di vista mentale, abbandonando l’atteggiamento rinunciatario e assumendosi responsabilità in un momento delicato della stagione. La fiducia dell’allenatore e un sistema di gioco più adatto alle sue caratteristiche lo hanno rilanciato come play moderno, capace di muoversi tra difesa e trequarti, distribuire palloni di qualità e inserirsi senza palla. Vanoli ne ha esaltato non solo le doti tecniche, già note, ma soprattutto la personalità con cui ha preso in mano la squadra, smentendo chi lo riteneva inadatto al ruolo. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.