La giornata in casa Fiorentina: oggi la ripresa degli allenamenti al Viola Park

La giornata in casa Fiorentina: oggi la ripresa degli allenamenti al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:39Notizie di FV
di Redazione FV

Riprendono questa mattina gli allenamenti al Viola Park per la Fiorentina. Dopo due giorni di riposo, la squadra inizierà a preparare la delicata sfida salvezza di sabato contro il Verona. In attesa del rientro dei nazionali, e con l’assenza di De Gea, autorizzato a rimanere fuori per motivi familiari, Paolo Vanoli comincerà a valutare le prime soluzioni tattiche, con un occhio anche alla situazione degli infortunati ed in particolare al recupero da monitorare di Rolando Mandragora.