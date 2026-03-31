La giornata in casa Fiorentina: oggi la ripresa degli allenamenti al Viola Park
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Riprendono questa mattina gli allenamenti al Viola Park per la Fiorentina. Dopo due giorni di riposo, la squadra inizierà a preparare la delicata sfida salvezza di sabato contro il Verona. In attesa del rientro dei nazionali, e con l’assenza di De Gea, autorizzato a rimanere fuori per motivi familiari, Paolo Vanoli comincerà a valutare le prime soluzioni tattiche, con un occhio anche alla situazione degli infortunati ed in particolare al recupero da monitorare di Rolando Mandragora.
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