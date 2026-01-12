l tallone d’Achille viola: i troppi gol presi nel finale. Gosens indica la via

La Fiorentina paga a caro prezzo la difficoltà nel gestire i minuti conclusivi delle partite, come sottolineato anche da Robin Gosens dopo il pari col Milan. I viola hanno subito ben 7 gol dopo l’85’, quasi sempre decisivi, che sono costati 9 punti in Serie A: tre vittorie sfumate e tre pareggi trasformati in sconfitte. Il problema è emerso fin da agosto, dal pareggio col Cagliari al 94’, passando per le rimonte subite contro Como, Milan, Verona e Lazio, fino all’ultimo 1-1 firmato Nkunku al 90’. Un limite evidente anche in Conference League. Senza questi blackout, la Fiorentina sarebbe all’11° posto, lontana dalla lotta salvezza. Ora, risolta la condizione atletica, staff e squadra devono intervenire sulla gestione mentale e tattica dei finali, decisiva per il futuro.