L'IMPORTANZA DEL JOLLY

Ieri sera la Fiorentina ha ritrovato i tre punti in campionato grazie alla vittoria, per 2-1, contro il Crotone di mister Stroppa. Tra le note più positive della gara contro il club calabrese c'è sicuramente il primo gol in campionato con la maglia della Fiorentina per Giacomo Bonaventura che ha siglato il gol del momentaneo 1-0, al 20', con un tiro al volo sul sette a scavalcare Cordaz.

Il gol del vantaggio è sicuramente un vero e proprio gioiello per coordinazione e tecnica, ma l'ex Milan e Atalanta è riuscito a farsi apprezzare anche per qualche pallone recuperato sulla linea mediana. Da segnalare anche un discreto tiro intorno al decimo della ripresa e un bel cross per Vlahovic. Senza dubbio una gara di quantità e qualità per il centrocampista.

Bonaventura è l'unico giocatore in A, insieme a Quagliarella ed Ilicic, ad aver segnato almeno un gol in tutte le ultime dieci stagioni. Contro il Crotone ha raggiunto quota 45 reti in 272 presenze, in pratica uno ogni sei partite, dei quali ben 13 da fuori area. Numeri importanti che la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare al meglio per trovare nei suoi gol i punti salvezza che serviranno ai viola. Il jolly Bonaventura è servito e adesso sarà sempre più difficile per mister Cesare Prandelli riuscire a tenerlo fuori.