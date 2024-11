L’IDENTIKIT DI CRISTIAN SHPENDI, IL ‘TALENTINO’ DEL CESENA CHE PIACE AI VIOLA

FirenzeViola.it

Con la pausa delle Nazionali in corso e un mese di Novembre che si appresta a terminare, questa è l’occasione anche per iniziare a parlare dell’imminente calciomercato invernale e di capire quali potranno essere gli eventuali colpi in entrata della Fiorentina. D’altra parte, come dichiarato dallo stesso Rocco Commisso (QUI l’intervista a La Nazione), l’occasione Champions League è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e la dirigenza viola farà il possibile per mettere a disposizione di Raffaele Palladino gli ultimi tasselli per provare a completare il mosaico. La priorità sembra essere quella di un giocatore offensivo che possa giocare da attaccante centrale - come vice Kean - o da 'sottopunta'. Una sorta di jolly d’attacco ‘alla Kouame’, ma che magari possa dare qualche garanzia maggiore - soprattutto dal punto di vista dei gol - rispetto all’ivoriano. A tal proposito, come già vi avevamo raccontato nei giorni precedenti (QUI LA NEWS) tra i vari nomi che il ds Daniele Pradè e il dt Roberto Goretti ci sarebbe quello di Cristian Shpendi, talentino classe 2003 che sta trascinando il Cesena.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Ragazzo esile e non particolarmente esplosivo, Shpendi è un misto tra un numero nove e un numero dieci. Un ‘nove e mezzo’ moderno bravo negli inserimenti e a portare la palla che a Cesena viene usato soprattutto da punta, ma all’occorrenza può giocare anche alle spalle di un centravanti più strutturato. All’inizio della scorsa stagione, infatti, in più occasioni il tecnico Dominico Toscano lo utilizzava dietro a Corazza; mentre quest’anno il nuovo allenatore del Cavalluccio Mignani lo ha impiegato sempre da attaccante di riferimento.

NUMERI DA BOMBER - Se il Cesena l’anno scorso ha dominato il proprio girone B di Lega Pro (primo a +21 sulla Torres seconda, miglior attacco con 80 reti e miglior difesa con 19 gol subiti) e quest’anno si trova momentaneamente al quarto posto di Serie B, davanti a club certamente più accreditati quali Cremonese, Palermo e Sampdoria, tanto del merito va proprio a Shpendi, che negli ultimi 15 mesi ha messo a referto numeri da bomber navigato, nonostante i 21 anni compiuti lo scorso maggio. Capocannoniere assoluto di Lega Pro con 20 reti (e 6 assist) in 32 partite di campionato, quest’anno l’attaccante albanese sembra non aver sofferto troppo il salto di categoria e ha ripreso facendo quello che gli riesce meglio: segnare. Anche in Serie B al momento guida la classifica marcatori con 8 centri in 12 presenze, 5 dei quali arrivati su calcio di rigore.

OPERAZIONE PER IL FUTURO - Come già vi avevamo raccontato, e come ribadito anche ai nostri microfoni dal responsabile dell’area tecnica del Cesena Massimo Agosini, difficile che il club romagnolo decida di privarsi del giocatore già a gennaio. Tuttavia la Fiorentina potrebbe decidere di anticipare la concorrenza e bloccare il giocatore in vista di giugno. Un modus operandi che non è nuovo ai viola, dato che operazioni simili sono state fatte recentemente per Amrabat, Maleh e Sabiri.