L'ex viola Adrian Mutu e il rimpianto: "Senza cocaina avrei potuto vincere il Pallone d'Oro"

Ha attirato l'attenzione dei lettori e tifosi della Fiorentina, l'intervista al Telegraph dell'ex viola Adrian Mutu in cui confessa l'uso di stupefacenti per cui è stato condannato a una lunga squalifica prima di approdare a Firenze: "Avrei avuto il potenziale per vincere il Pallone d’Oro se le cose fossero andate diversamente. Ci ho riflettuto molte volte, credo che per più di una stagione fossi tra i migliori giocatori al mondo e quindi avrei potuto vincerlo facilmente.

Ma le cattive decisioni mi hanno impedito di riuscirci. Tuttavia cerco di non rimproverarmi troppo per questo".