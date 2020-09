L'età non è solo uno stupido numero, come invece recitano le frasi che si possono trovare nei cioccolatini, ma anzi nel calcio può aiutare a capire la direzione che un progetto sportivo sta prendendo. Così per la Fiorentina dalla stagione 2019/20 a quella 2020/21 sotto il profilo dell'età anagrafica - ma non solo - è cambiato parecchio. Gli addii di giocatori come Ranieri e Sottil (tra gli altri) sono stati bilanciati dagli arrivi di altri come Borja Valero e Bonaventura, due giocatori di sicura affidabilità ma con una carta d'identità decisamente diversa.

A sostegno di questa tesi basti pensare all'ultimo match giocato dalla Fiorentina lo scorso campionato contro la SPAL, quando l'età media della squadra scelta da Iachini toccava i 24,09 anni di media. Alla prima quest'anno contro il Torino l'età media dell'undici iniziale è stata invece di 26,9 (abbassatasi poi con l'entrata in campo di Lirola, Vlahovic e Cutrone). È indubbio che ci siano state delle variabili che hanno fatto fare a Iachini scelte diverse da quelle normali, ma il dato ci serve per rinforzare il concetto che la Fiorentina dopo un primo anno passato a valutare i propri giovani, questa stagione ha deciso di puntare sull'usato sicuro. E l'età media della squadra non mente.

Senza dimenticare che comunque le stelle della squadra restano i classe '97, giocatori che ancora devono crescere molto e che abbassano l'età media di molto, questo è chiaro. L'anno scorso il mix tentato dalla dirigenza però non portò grandi risultati, quest'anno la storia è decisamente cambiata: cambierà anche il finale?

2019/20 Vs. SPAL

Terracciano 30

Milenkovic 22

Ceccherini 28

Igor 22

Venuti 25

Agudelo 21

Pulgar 26

Duncan 27

Lirola 23

Vlahovic 20

Chiesa 22

Media età: 24,09

2020/21 Vs. Torino

Dragowski 23

Milenkovic 22

Ceccherini 28

Caceres 33

Chiesa 22

Bonaventura 31

Duncan 27

Castrovilli 23

Biraghi 28

Kouame 22

Ribery 37

Età media: 26,9