KOWALEV A FV, Kokorin? In estate tentata la cessione

Ieri il giornalista e reporter dell’emittente russa Match TV, Alexey Kowalev, ha rilasciato un’intervista a FirenzeViola.it per parlare di Aleksandr Kokorin, soffermandosi anche su ciò che in Russia viene detto dell'attaccante: “È necessario dividere questo discorso in due aspetti: l'opinione degli addetti ai lavori e l'opinione dei tifosi. Tra gli esperti, il nome di Kokorin non è molto discusso, dal momento che gioca poco. Per quanto ne so, la scorsa estate a vari agenti è stato offerto di riportare Kokorin in Russia ma molti lo hanno rifiutato. Ma onestamente non riuscirei ad immaginare Sasha in nessuna squadra russa nemmeno questo inverno. Per quanto riguarda i tifosi, hanno sempre discusso della vita e delle azioni di Kokorin, in passato come adesso. Qualsiasi notizia relativa ad una sua presenza in partita, ad un infortunio o ad un post su Instagram provoca sempre discussioni”.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE