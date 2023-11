KOUAME, IN ATTESA DEL RINNOVO MANDA SEGNALI A ITALIANO

FirenzeViola.it

Nella giornata di oggi Christian Kouame ha regalato la vittoria alla sua Costa d'Avorio contro il Gambia grazie al terzo centro personale in carriera con la maglia della Nazionale africana. Una bella notizia per Italiano che più volte ha richiesto il gol da parte dei propri esterni. Già da domani l'attaccante è atteso al Viola Park dove nel pomeriggio dovrebbere riprendere la preparazione in vista della sfida di sabato sera a San Siro contro il Milan.

L'ivoriano, si sa, è uno dei calciatori fedelissimi del tecnico viola, che pur non affidandogli un ruolo di titolare inamovibile, lo tiene sempre in grande considerazione, definendolo "uno che portei sempre con me in guerra". Quello che si aspetta ora Italiano, però, è maggior concretezza davanti alla porta. Quest'anno, infatti, l'ex Genoa ha trovato un solo gol (contro l'Atalanta al Franchi il 17 settembre) in 13 presenze tra campionato e Conference League.

La questione da chiarire il prima possibile sarà sicuramente il futuro del classe '97. Il contratto con la Fiorentina scadrà il prossimo 30 giugno e già a gennaio, quindi, il ragazzo potrebbe firmare un nuovo contratto con un'altra squadra. La volontà da entrambe le parti, però, è quella di continuare insieme e la fiducia della società nei confronti di Kouame è stata dimostrata in più occasioni, soprattutto questa estate quando, nonostante offerte che superavano i 10 milioni di euro sia dall'Italia che dall'estero, su espressa richiesta di Italiano, è stato tolto dal mercato. Le parti continuano a trattare in modo assiduo e uno dei motivi per cui si va avanti senza ancora arrivare alla firma è la durata dell'intesa, che balla tra il 2027 e il 2028. Il procuratore dell'ivoriano, Michelangelo Minieri, era allo stadio Franchi in occasione della sfida con il Bologna e chissà che non possa essere stata l'occasione giusta per limare gli ultimi dettagli così da trovare il tanto atteso rinnovo.