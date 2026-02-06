FirenzeViola Kouadio, un rinnovo per il futuro: i numeri stagionali del classe 2006 viola

La notizia degli ultimi minuti in casa Fiorentina, oltre a quella legata alla cessione di Christian Kouame, direzione Aris Salonicco, è sicuramente quella relativa la primo rinnovo ufficiale dell'era Fabio Paratici, con il giovane difensore viola classe 2006 Eddy Kouadio protagonista di un prolungamento del contratto comunicato ufficialmente dal club fino al 30 giugno 2030 con opzione fino al 2031.

I numeri stagionali

Kouadio, che in questa stagione sotto la gestione Pioli ha effettuato il suo esordio in prima squadra sul campo del Torino, ha proseguito la propria stagione in campionato accumulando con Paolo Vanoli appena 25 minuti in campionato, 21 contro la Juventus e 4 nella trasferta di Parma, ed avendo molto più minutaggio in Conference League dove ha disputato, oltre ai soli 3 minuti sul campo del Rapid Vienna con Galloppa allenatore ad interim e con annesso assist, anche 27 minuti contro l'AEK Atene, 4 contro la Dynamo Kiev e addirittura 83 contro il Losanna.

La scelta della società

In totale dunque la sua stagione tra tutte le competizioni recita: 7 presenze, 3in Serie A e 4 in Conference League, per un totale di 187 minuti giocati, a cui sono poi da aggiungere i 90 disputati in Primavera 1. Insomma dopo un'annata, la scorsa, da titolare fisso con Galloppa nella Fiorentina Primavera, quest'anno Kouadio ha iniziato ad affacciarsi in prima squadra destando comunque buone impressioni. Questo di fatto ha convinto la società ad effettuare un prolungamento per un giocatore che tutti si augurano possa rappresentare il futuro della difesa gigliata, ripercorrendo un po' le orme dei tanti giocatori che il settore giovanile della Fiorentina ha prodotto in questi anni.