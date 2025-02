Kean squalificato: chi vorresti vedere in attacco col Como? Vota il sondaggio di FV

Domenica all'ora di pranzo la Fiorentina giocherà contro il Como, partita alla quale non potrà prendere parte Moise Kean. Lunedì sera a San Siro il centravanti viola è stato ammonito sotto diffida, e quindi dovrà scontare un turno di squalifica.

Sarà interessante capire come lo sostituirà Raffaele Palladino e per questo FirenzeViola.it ha deciso di chiedere ai propri lettori: chi vorreste vedere come centravanti nella gara di domenica contro il Como? Le opzioni non mancano, tra Zaniolo e Beltran potrebbe esserci anche qualche sorpresa. CLICCA QUI PER VOTARE!