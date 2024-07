KEAN, Primo giorno in viola: "Scelto Firenze per ambizione"

A Firenze è stato il Kean-day: al primo giorno di raduno della nuova Fiorentina di Palladino, occhi soprattutto per l'unico vero volto nuovo, l'ex attaccante della Juventus oggi protagonista di visite mediche e in posa in maglia viola. "Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché sono una città e dei colori con tante ambizioni ed è quello che ricerco ora quindi è la cosa perfetta per me" ha detto Moise Kean ai microfoni ufficiali del club.

RIVIVI QUI IL PRIMO GIORNO DI KEAN IN MAGLIA VIOLA.