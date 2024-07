KEAN, Ho scelto Firenze per le tante ambizioni

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo aver svolto le visite mediche: "C'è una situazione molto bella e non vedo l'ora di cominciare domani gli allenamenti con questi nuovi colori. Ho già visto qualche nuovo compagno ma ancora non tutti. Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché sono una città e dei colori con tante ambizioni ed è quello che ricerco ora quindi è la cosa perfetta per me. Il Viola Park è un centro meraviglioso e questo ti stimola per andare in campo e dare il cento per cento".